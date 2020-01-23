Мишаня Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 774

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:57 Цитата: Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня

А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.

Терпите, ребята. Не надо шкнить. На все воля Всевышнего