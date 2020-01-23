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§ NG.kz
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37847
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращается к вам житель города Аркалык. У нас какой день идут бураны, метель. Местные власти ничего не делают. Дороги толком не чистят, ни со двора ни во двор не заедешь на машине. Люди своими силами где то чистят, где то помогают выйти кто застрял в дороге.
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§ drakon
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Иван, так "носится" в буране.
Мне кажется 90-100 км.час... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18403
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.01.20 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

бывает отключают с вечера до обеда следующего дня.


Алекс говорит, что не отключают - ваще... :lol: :oops:
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§ Гога
Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество отключают
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2095
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс говорит

----Откуда он знает ?
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* Мишаня
Re: Аркалык во время буранов - дороги не чистят, электричество...
Мишаня


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Сообщений: 774
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 23.01.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Свет моргает, бывает отключают с вечера до обеда следующего дня

А энергетики не люди что ли? Есть ПБ, запрещающие работы в ночное время, да и в такие погодные условия. Где в буран, не дай бог ночью, обрыв искать? Даже если перехлест, без осмотра нельзя включать.
Терпите, ребята. Не надо шкнить. На все воля Всевышнего
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