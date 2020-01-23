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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1525
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.01.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
это параллели о сегодняшнем КЗ и СССР?



Это, Эл, в адрес намёка Абайки, что сегодняшняя отсталость РК оттого, что влияние на него оказывали русские, а не французы и англосаксы. А вот на "Канаду" - французы и бриты! Забывая, что в результате этих влияний казахи, в конечном счёте, имеют свою государственность, а канадские автохтоны только в 60-х годах 20 века(!!!) получили какие-то права
Существовал ли бы сейчас Казахстан, если бы в те времена здесь хозяйничали эти "европеейцы"?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12390
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.01.20 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не была Россия одной из САМЫХ ОТСТАЛЫХ ДЕРЖАВ!!

По мне, понятие "отсталая держава" - оксюморон. Но проблемы во время и после первой мировой воины в РИ были. Но и влияние было немаленькое.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5092
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.01.20 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на их место приезжают обученные в Казахстане специалисты.

Точняк ))
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