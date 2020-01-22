Цитата: abaika95:

А что не проигрывали Русские Русских в карты? Не запаравали розгами до смерти? Не насиловали своих рабынь?

Ну в этом ключе, можно и про КЗ сегодня сказать, если следить за тем, что НГ пишет. Нац. принадлежность тут исключить.

Цитата: abaika95:

Ну да покорение Ермаком сибирского ханство можно назвать добровольным?

А что там до ханства не те люди жили?

Про остальное пока промолчу Цитата: abaika95:

Тут непонял) "домой" это куда? Кто конкретно хочет?

А Вы не в курсе. Почему в Англии и Франции столько темнокожих проживает?

Это те кто набежал - беженцы. А так у жителей колон, так сказать полное право проживать в стране колонизаторе.