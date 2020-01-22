abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8124





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2823

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:12 Цитата-//Рабство в любом случае раньше отменили чем на Американском континенте.//









Субъективно скажу но все же,рабство белых над черными маленькой такой логикой но оправдывается "они другие" " не такие как мы" "мы из привезли сюда" а когда один Русский проигрывает такого же как ты Русского в карты и не чувствует при этом никакого странного ощущения это типичное варварство)





И при том в Британской империи уже метро было когда в России отменили рабство......