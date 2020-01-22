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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//О каком влиянии и на кого идёт речь?//


Самих на себя) не правильно выразился) на нас культурное влияние соседних стран повлияло на Канаду миграция европейских народов) вы же сами Таноми утверждали что все города нам построили ) спасибо конечно) но вот теперь сравнить любой постсоветский город с Квебеком) небо и земля) небо это мы......))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/хорошей дороги домой/





Коп коп спасибо)))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


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Сообщений: 1523
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.01.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну как европейцы?!


До прибытия европейцев на этой территории было государственное образование? Нет, разрозненные племена автохтонов. Следовательно, Канада образована европейцами и развивалась ими. Причём тут влияние французское и британское, когда канадцы сами были французами и англосаксами. Автохтоны не в счёт. Права за ними начали признавать только во второй половине 20 века.
А Россия в ущерб себе цацкалась со своими национальными окраинами. Естественно, не удалось подтянуть их до уровня Европ, а вот сама много потеряла
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А Россия в ущерб себе цацкалась со своими национальными окраинами. Естественно, не удалось подтянуть их до уровня Европ, а вот сама много потеряла//




Оооу) а как вы объясните покорение Кавказа?) Где половина племен поддерживало военную демократию то есть все мужчины равны) а в России в это время одни Русские проигрывали других Русских в карты?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Нет, разрозненные племена автохтонов.

Я прям в недоумении, это параллели о сегодняшнем КЗ и СССР? Только с точностью до наоборот? ))
Или что то пошло не по сценарию?
Да последующее возрождение и "сегодня" ими, хотя опять таки не европейцами.
А отдельным западным странам можно сиё деяние приписать. На тот момент, сами были в состоянии противостояния, если не войны, вроде.

8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бремя белых это девиз цивилизованных (относительно) Британцев)


А Российская империя одна из самых отсталых держав была и при этом вела колониальную политику) вот поэтому имеем то что имеем) без обид никому) но постимперское постсоветские пространство не самое передовое в мире согласны?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а как вы объясните покорение Кавказа?)

Да вроде никто так и не покорил, ка и Афганистан. :lol:
Вы имеете ввиду гос. принадлежность? ;-) Цитата:
abaika95:
а в России в это время одни Русские проигрывали других Русских в карты?)

Не совсем понятно, что именно имеется ввиду. Рабство в любом случае раньше отменили чем на Американском континенте. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при этом вела колониальную политику)

Кого заколонили? :lol: Цитата:
abaika95:
но постимперское постсоветские пространство не самое передовое в мире согласны?)

Ну для начала определитесь, постсоветское или постимперское?
Африку и Америку ни Россия ни СССР не колонизировали вроде.
А вот страны колонизаторы, как Франция или Англия имеют, как Вы говорите, то что имеют. ;-) И таки да Не России, не Бывшему СССР с ними не конкурировать.

[Исправлено: elektron, 22.01.2020 - 18:13]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Рабство в любом случае раньше отменили чем на Американском континенте.//




Субъективно скажу но все же,рабство белых над черными маленькой такой логикой но оправдывается "они другие" " не такие как мы" "мы из привезли сюда" а когда один Русский проигрывает такого же как ты Русского в карты и не чувствует при этом никакого странного ощущения это типичное варварство)


И при том в Британской империи уже метро было когда в России отменили рабство......
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кого заколонили?//




Кавказ,Средняя Азия, Сибирь типичные колонии с общими границами с метрополией)


Цитата-//постсоветское или постимперское?//


Так одни и те же территории одна и та же культура)



Цитата-//Африку и Америку ни Россия ни СССР не колонизировали вроде.//


Действительно?) Не знал))




Цитата//Да вроде никто так и не покорил, ка и Афганистан. Вы имеете ввиду гос. принадлежность?//


А госпринадлежность не определяет покоренность?) Не вассалы же были а именно покоренны) Русский царь брал сынков местных князьков в заложники (типо на учебу к себе)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И при том в Британской империи уже метро было когда в России отменили рабство......

Ну во первых не уже, а чуть позже, а во вторых, это сегодня называют первым метро, а на самом деле...?
То же самое как и русские русских в карты проигрывали ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кавказ,Средняя Азия, Сибирь типичные колонии с общими границами с метрополией)

И где теперь эти колонны? Акромя Сибири, хотя как можно добровольно е присоединение назвать колонизацией?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.01.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

почему-то бывшие колонизируемые Англией и Францией, так "домой" хотят, а тут как то неубедительно? :lol: 8-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну во первых не уже, а чуть позже, а во вторых, это сегодня называют первым метро, а на самом деле...?То же самое как и русские русских в карты проигрывали//



Через 2 года) метро и было,подземное движение пажсожиропотока)


А что не проигрывали Русские Русских в карты? Не запарывали розгами до смерти? Не насиловали своих рабынь?




Цитата//где теперь эти колонны? Акромя Сибири, хотя как можно добровольно е присоединение назвать колонизацией?//



Ну да покорение Ермаком сибирского ханство можно назвать добровольным?

70 летняя война с 1780-1850 на Кавказе можно назвать добровольным присоеденением?

Покорение Туркестанских ханств модно назвать добровольным?)

[Исправлено: abaika95, 22.01.2020 - 23:28]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.01.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/почему-то бывшие колонизируемые Англией и Францией, так "домой" хотят, а тут как то неубедительно?//




Тут непонял) "домой" это куда? Кто конкретно хочет?
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