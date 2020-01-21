Цитата: maxsaf:

Форк английского произошел во времена без интернета и связи. Щас такое трудно представить.

Да и Россия с СССР страшные вещи было. Люди 300 лет прожили и русскому языку так толком и не научились было. Да Мама, потому как в школу ходила, а бабушка и прочие пожилые, только с акцентом сильным, порой очень неправильно (смешно было), говорили на русском. А тут во какие замашки. С казахским то не определились, но уже им и русский на латинице подавай.

Зачем изобретать велосипед? Не от большого ума однако?



[Исправлено: elektron, 21.01.2020 - 19:12]