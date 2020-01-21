alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #3230





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7052

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:41 Цитата: drakon:

мейд ин хина?.



хина?china имеешь ввиду?.

да.

так я еще в прошлом веке из германии обувь привозил,

на которой было напиcано made in china.

дома только увидел.

да еще в подарок привез,пришлось наклейку отодрать.

а то как то того..