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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4585
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 21.01.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколь отдал за обувку?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сколь отдал за обувку?

25 Евро... :lol: :oops:
Стоили 50... :-P
Уценёнка... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
25 Евро...


дорого.мейд ин германия поди написано.
у нас такие где то за 10е максимум.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18375
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.01.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас такие где то за 10е максимум.

На которых написано- мейд ин хина?... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мейд ин хина?.


хина?china имеешь ввиду?.
да.
так я еще в прошлом веке из германии обувь привозил,
на которой было напиcано made in china.
дома только увидел.
да еще в подарок привез,пришлось наклейку отодрать.
а то как то того..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а уж сейчас тем более.
даже брендовые вещи сделаны в большинстве не в Европе.
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