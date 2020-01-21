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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2071
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---- 96 лет назад умер Ленин
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
96 лет назад умер Ленин

Ну ты то его видел живым.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5063
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс обычно белый и пушистый, а сегодня прям колючка. Кто-то выбесил?))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7052
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога пропал.
спит как всегда на заходе солнца наверное.
или В Москву,в Мавзолей поехал.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 442
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 21.01.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто-то выбесил?))

Да мало ли да же здесь людей норовящих его поддеть как-нибудь?! :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5063
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Да мало ли да же здесь

Я за такое не в курсе )) тут его наоборот в друзья по 100 раз зовут ))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2071
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.01.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

----Юстас на связь вовремя не вышел 8-) 8-)
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