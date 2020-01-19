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§ NG.kz
Законна ли реклама шарлатанов?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.01.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В самом центре города, возле "стекляшки" висит забавный баннер, уже года два его вижу. Прибыльное, должно быть, дельце - будущее предсказывать да все людские проблемы решать.
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§ Козлов я
Re: Законна ли реклама шарлатанов?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 673
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.01.20 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ 3DO
Re: Законна ли реклама шарлатанов?
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2030
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 19.01.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было и фото сделать, прикрепить. Я вот честно говоря, не помню этой рекламы, хотя и в центре не был с конца прошлого года.
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* Бурундук Нафанаилович
Законна ли реклама шарлатанов?
Бурундук Нафанаилович


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 16.06.18
Отправлено: 20.01.20 - 00:01
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