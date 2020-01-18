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Страница 531 из 531«1...529530531
§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4281
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Гога:

А чего у меня не спросили? :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8828
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.01.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Гога, вроде когда регались по новой, уже сразу всех вычислили без всяких айпи. И если надо будет, то через 3-5 секунд в вашу дверь могут постучатся и предложить прокатится в "чёрном воронке")))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit

----Кому я нужен тут???
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И если надо будет, то через 3-5 секунд в вашу дверь могут постучатся и предложить прокатится в "чёрном воронке")))

Я на "воронке" не поеду. Черный эскалэйт или сабурбан, плиз )) :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18340
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
прокатится в "чёрном воронке"))

Помню, Виталик. Как к тебе пришли 3 участковых,
одновременно и в гражданке... :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4281
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Помню,

Слишком длинная память, однако, нужно с этим что то делать :lol:
Двое было вроде бы?
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

---Теперь понял ваши знания о бригаде №30
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18340
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.01.20 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Двое было вроде бы?

Двое, заходили в дом.
Третий стоял на улице.
Вдруг Виталик бы в окно-
выпрыгнул... :lol: :-o
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2056
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.01.20 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
всех вычислили без всяких айпи.

---По телефону что ли ?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5003
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.01.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Двое, заходили в дом. Третий стоял на улице. Вдруг Виталик бы в окно- выпрыгнул...

Кашарина не делала заявлений по этому поводу? Мож то просто соседи приходили, за солью? ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4281
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.01.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Мож то просто соседи приходили, за солью? ))

Не Виталу я верю, с его слов. Как в блокбастере описал. Красиво, однако! :lol:
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Ответить Новый топик
Страница 531 из 531«1...529530531
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