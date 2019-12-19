NG.kz Для акимата един в двух лицах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 07:43 Полтора года власти Костаная выталкивают предпринимателя с его собственного земельного участка



Кафе «Забава», расположенное в строящемся микрорайоне Юбилейный, по решению акимата областного центра должно исчезнуть. Участок, на котором оно стоит, понадобился для размещения общественного объекта высокой значимости. Настолько исключительной, что ради этого местная исполнительная власть принудительно отчуждает у предпринимателя Александра Быковского гектар земли, которую он купил в 2006 году, то есть задолго до строительства нового жилого массива. «НГ» не раз писала о том, как развивается спор бизнеса и акимата. Конец года - время просканировать тему.

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