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§ NG.kz
Для акимата един в двух лицах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37573
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.12.19 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полтора года власти Костаная выталкивают предпринимателя с его собственного земельного участка

Кафе «Забава», расположенное в строящемся микрорайоне Юбилейный, по решению акимата областного центра должно исчезнуть. Участок, на котором оно стоит, понадобился для размещения общественного объекта высокой значимости. Настолько исключительной, что ради этого местная исполнительная власть принудительно отчуждает у предпринимателя Александра Быковского гектар земли, которую он купил в 2006 году, то есть задолго до строительства нового жилого массива. «НГ» не раз писала о том, как развивается спор бизнеса и акимата. Конец года - время просканировать тему.
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§ Victor Yang
Re: Для акимата един в двух лицах
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12291
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.12.19 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы ежедневно несем убытки

И какой тогда смысл держаться за этот участок?
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§ arman_kst
Re: Для акимата един в двух лицах
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо писать постоянно письма в аппарат президента, Назарбаеву в библиотеку о нарушении городского акимата.
Пусть хоть альтернативу предоставят
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§ Медный
Re: Для акимата един в двух лицах
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плач мелкобуржуазного элемента под натиском своей же системы...
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