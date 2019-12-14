Vit Итоги года - мнение читателей #47





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8692

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:07 Итог года печален. Ещё больше людей стали покидать родину. Цены по отношению к зп стали ускоряется. Пилить, отрезать,откатывать, воровать стали ещё сильней, усердней и извращеней. Свободы слова стало меньше- НГ и др тому пример. Воздуха в городе стало меньше-освоение бюджета по экологии, тоже пример. Будущее стало ещё более расплывчатым, не знаешь уже чему детей учить - воровать или трудится. Какой язык из 4-х учить, тоже непонятно. Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично.



[Исправлено: Vit, 14.12.2019 - 16:15]