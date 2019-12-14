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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10934
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 13:20
Комментарий удален модератором.
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§ Vit
Итоги года - мнение читателей
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8692
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.12.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итог года печален. Ещё больше людей стали покидать родину. Цены по отношению к зп стали ускоряется. Пилить, отрезать,откатывать, воровать стали ещё сильней, усердней и извращеней. Свободы слова стало меньше- НГ и др тому пример. Воздуха в городе стало меньше-освоение бюджета по экологии, тоже пример. Будущее стало ещё более расплывчатым, не знаешь уже чему детей учить - воровать или трудится. Какой язык из 4-х учить, тоже непонятно. Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично.

[Исправлено: Vit, 14.12.2019 - 16:15]
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* yudjin
Итоги года - мнение читателей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6280
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.12.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Даже и вспомнить хорошее трудно что в этом году сделало государство для каждого гражданина лично.

ну как же... погасило кредиты, тем кто порой бездумно их набрал...
и погасило за счёт бюджета, а значит всех работающих... поэтому и ты, и я работали на погашение долгов того дяди... В номинацию "ЩЕДРОСТЬ ГОДА".
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§ Козлов я
Итоги года - мнение читателей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 620
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.12.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* maxsaf
Итоги года - мнение читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4592
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разгон митинга в детском саду - в какую номинацию? Учитель года? :lol:
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