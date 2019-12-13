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§ alex_60
Итоги года - мнение читателей
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.12.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин затруднился ответить на вопрос рабочих завода "КамАЗ", что стало для него самым знаменательным событием в 2019 году, но заявил, что уверен, что в 2020-м таким будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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§ kbkz1980
Итоги года - мнение читателей
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4563
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.12.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Шура,мне без разницы кто подневольный.
Я вижу пи..ец на улицах.
За Фараоном сегодня проезжаю-дрова лежат.
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§ Серый волк
Итоги года - мнение читателей
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10925
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.19 - 00:15
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§ Мишаня
Итоги года - мнение читателей
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 14.12.19 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Президент России Владимир Путин затруднился

Не жалеет себя. О народе все думает. Уже затрудняется. Но на пенсии не представляет себя. До смерти будет затрудняться. Пришло на память лицо Леонида Ильича и Константина Устиновича
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§ maxsaf
Итоги года - мнение читателей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4586
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.12.19 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За то, что нос суют везде.

Номинация "Сковородка года" для тех, у кого подгорает. :lol:
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