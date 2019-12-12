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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Сталкер
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 12.12.19 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ссылку скинули на это обсуждение. Уже после моего отказа редакции про календарь...
Прочёл. И тронут. Очень тронут я. Благодарю за признание неких заслуг моих.
Вынужден отказать всем и вся - даже очень мною уважаемой редакции!
Я простой и скромный археолог. Капаю - капаю... Мои заслуги ничтожны...
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Страница 8 из 8«1...678
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