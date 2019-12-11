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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1766
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.12.19 - 02:35
Комментарий удален модератором.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 06:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История повторяется.
Написание ночью комментариев, зная что до утра их модерации не будет.
Наверное просто не доходит.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.12.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну по сценарию, точно от /Козлов Я/ что то придёт!

Не будем отступать от утвержденного сценария.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2177
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Загадку можно в студию//



Сорри,не смог найти ее(


Это даже не загадка а тест при чем на длительное время,комплекс логических вопросов которые выявляют психические отклонение респондента..



Ну есть другой более существенный тест,определяющий с точностью 90% шизофреник вы или нет ) вы Лиля должны наверно знать его, во время учёбы часто про него рассказывают)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2177
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Российском ютьюб сообществе скандал)


Популярный оппозиционный блогер,позиционирующий себя как "правдоруб" Москвич обличающий преступный Российский режым,записывающий свои ролики в маске "анонимуса" потомучто якобы боялся преследований от кровавой ГБни оказался......Украинцем всю жизнь прожившим в Киеве)


У его фанатов сейчас когнитивный диссонанс))
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18089
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Зайцы,белки и сурки из леса канадского.

Понимаю, зайцы и белки, в Канадском лесу.
Но сурки, это только в КОстанае.
Они в степи - живут... :lol: ;-)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но сурки, это только в КОстанае. Они в степи - живут..


у нас степные, у них лесные.
там даже праздник есть- День Сурка.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18089
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.12.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
у нас степные, у них лесные.

Алексо, я - перепутал.
Суслики - будут,суслики... :lol: :oops:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Суслики - будут,суслики.


тоже хватает. американский суслик называется.
только не везде, на крайнем северо-западе.
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