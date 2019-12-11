abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #6964





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2177

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:48 Цитата-//Загадку можно в студию//







Сорри,не смог найти ее(





Это даже не загадка а тест при чем на длительное время,комплекс логических вопросов которые выявляют психические отклонение респондента..







Ну есть другой более существенный тест,определяющий с точностью 90% шизофреник вы или нет ) вы Лиля должны наверно знать его, во время учёбы часто про него рассказывают)