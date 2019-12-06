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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 200 из 200«1...198199200
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником! Товарищи!!!

:lol: :oops: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В русском магазине появился Баян Сулы.

Конфеты Школьные и Премьера.
Шоколадных и шоколада - нету... :lol: ;-) :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю, гололёд в КОстанае.
Кто сильно - скользит,советую -

Соль купить и посыпать,возле
своей калитки. На 400 квадратных
метра хватает...
:lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Баян сулу по чем у вас? Интереснно. Я просто как то видел уже, когда в городе производителя товар стоит дороже чем за десятки тыщ км. Такие фокусы бывают у нас. Посмотри название конфеты и цену за 1 кг или за 100 грамм
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без акции. Ровная что б была цена. В следующий раз как поедишь затариватся.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не смотря на шторм, я поехал на реку Эльба.

А суда всётаки - ходят по реке... :lol: :oops: :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лилли, газ у нас дорогой.Так вот опять-

Подорожал почти в два раза. Вот сегодня
купил балончик Газа,для зажигалок. Раньше
балончик был 500 мл., стоил 1.99 Евро.
Теперь стал 300 мд., стоимость осталась,
та же 1.99 Евро. Дорожает жизнь... :-o :oops:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4540
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для чего эти зажигалки?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18082
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А для чего эти зажигалки?

Я ими свечи - зажигаю... :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4540
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да,электричество дорогое.
Свечи в ход пошли :lol:
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