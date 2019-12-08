Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #6851





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8690

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:27 Цитата: таноми52: Таноми. Я так понял вы меня имели ввиду? Нет, я тут не причём. Мы с Лилей много общались и по телефону и по васапу. И поверь мне, она меня не воспринимает как мужчину своей мечты. У неё другие приоритеты. Мы просто друзья. С ней легко разговаривать, она не такая как всем тут кажется. Поэтому ваши разборки это че то другое, незнаю. Что именно. Ну не Я это точно. Девчонки, не ругайтесь пожайлуста. Вас и так мало на форуме и вы все красите наше общество.