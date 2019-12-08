Цитата: kbkz1980:

Мадам,ну наконец не стали косить под молодуху.Воспринимать свой возраст-это важно





Трижды ха-ха!

Не выдавайте желаемое за действительное!

Вот странно, почему так заботит мой возраст? Снова и снова к нему возвращаетесь, покоя нет. Мне вот абсолютно безразлично, кому сколько на форуме лет. Важно общение и взаимопонимание

Зачем врагов плодите?

Где-то, видно, я дорогу перешла Уж, не один ли форумчанин тому виной?

Ну, так принижая других женщин, к себе внимание не привлечёте, только свою натуру показали