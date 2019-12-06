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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Праздником! Товарищи!!!

:lol: :oops: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В русском магазине появился Баян Сулы.

Конфеты Школьные и Премьера.
Шоколадных и шоколада - нету... :lol: ;-) :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю, гололёд в КОстанае.
Кто сильно - скользит,советую -

Соль купить и посыпать,возле
своей калитки. На 400 квадратных
метра хватает...
:lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
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