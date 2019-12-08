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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Когда мне будет 55-косить под молодуху точно не буду.
А что касаемо улицы и других городских проблем-это не ваше дело,пургу при себе и советы в опу.Вы житель ГДРы.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда мне будет 55-косить под молодуху точно не буду.

Лили ты так и не поняла сути. Вопрос не в том когда, а будет ли это когда? раз.
А если и будет, будешь ли ты такою же прыткой как сегодня?Цитата:
kbkz1980:
А что касаемо улицы и других городских проблем-это не ваше дело,пургу при себе и советы в опу.Вы житель ГДРы.

Да и по этому поводу не тебе решать, что и где мне писать. :lol: должен огорчить
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так в чём пурга? Лили. Или ответа нет? На критику реагирую адекватно.
Но не люблю голословности.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так в чём пурга? Лили. Или ответа нет? На критику реагирую адекватно. Но не люблю голословности.


Цитата:
elektron:
Какой-то Аль-Фараби имеет больше места в Кустанае, чем доктор, лечивший детей?

Даже у местных такой идеи не возникало.
Надеюсь ,ты,житель Германии осознал,чё пургу сказал.

Цитата:
elektron:
Да и по этому поводу не тебе решать, что и где мне писать.

Да не мне,просто люди,которые не нашли себя на своей новой родине,только и остаёться,что нос сюда совать.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Даже у местных такой идеи не возникало.

Лили опять мимо, я же не за переименование ентого Аль-Фараби. Хотя хоть убей, не пойму, какое он отношение к Костанаю имеет?.
И не против улицы Герасимого. Я не пойму почему такому доктору именно безымянную улицу выделили? Лучше бы просто отделение больницы хотя бы назвали. А так …. Пройдёт время, никто и не в курсе будет, что за улица такая и в честь кого названа. Возьмут и опять переименуют.

А за остальное Лили не переживай так. Я лишь своё мнение высказал ;-)
Главное же, что? Чтоб не было войны! :lol: 8-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Да не мне,просто люди,которые не нашли себя на своей новой родине

Да я просто скромный. Если начну тут фотки выкладывать, как я себя тут нашёл. Опять же съедите 8-) :lol:
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да до кое ? можно терпеть это? Улицу они назвали. Хорошо конечно, что память, как то останется. Вот пройдёт ли это через года? Зато Альфа-Раби, ни с чем вообще ни с Кустанаем, и не с Казахстаном вообще не связанное имеем



Цитата:
elektron:
Я никуда не лезу, а спрашиваю, вопрашаю можно сказать, как так? Какой-то Аль-Фараби имеет больше места в Кустанае, чем доктор, лечивший детей

А в каком куплете ты об отделение больницы говорил.Покажи?
Как уж на сковородке выкручиваешься.
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4532
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да я просто скромный. Если начну тут фотки выкладывать, как я себя тут нашёл. Опять же съедите

Видела фотки-не впечатлили.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1388
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.12.19 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Таноми лучше крем от морщин


"На любимом лице каждая морщинка дорога",-сказал мне мой друг, когда я пожаловалась, что от его шуток у меня от смеха могут появиться морщинки
"Целовать бы тебя, на руках бы носить!"
Ну, как отвергнуть такого нежного?
Но нежность рождается нежностью
А кто полюбит злобную женщину?
Нелюбимая...
Не от этого ли некоторых колбасит?

[Исправлено: таноми52, 08.12.2019 - 10:55]
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Видела фотки-не впечатлили.

Так на то и настрой был, ато злыми некоторые тут становятся ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А в каком куплете ты об отделение больницы говорил.Покажи?

А мозг на что? ;-)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4111
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Ответить Новый топик
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