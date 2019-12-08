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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4530
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Когда мне будет 55-косить под молодуху точно не буду.
А что касаемо улицы и других городских проблем-это не ваше дело,пургу при себе и советы в опу.Вы житель ГДРы.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4105
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Когда мне будет 55-косить под молодуху точно не буду.

Лили ты так и не поняла сути. Вопрос не в том когда, а будет ли это когда? раз.
А если и будет, будешь ли ты такою же прыткой как сегодня?Цитата:
kbkz1980:
А что касаемо улицы и других городских проблем-это не ваше дело,пургу при себе и советы в опу.Вы житель ГДРы.

Да и по этому поводу не тебе решать, что и где мне писать. :lol: должен огорчить
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4105
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так в чём пурга? Лили. Или ответа нет? На критику реагирую адекватно.
Но не люблю голословности.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4530
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 02:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так в чём пурга? Лили. Или ответа нет? На критику реагирую адекватно. Но не люблю голословности.


Цитата:
elektron:
Какой-то Аль-Фараби имеет больше места в Кустанае, чем доктор, лечивший детей?

Даже у местных такой идеи не возникало.
Надеюсь ,ты,житель Германии осознал,чё пургу сказал.

Цитата:
elektron:
Да и по этому поводу не тебе решать, что и где мне писать.

Да не мне,просто люди,которые не нашли себя на своей новой родине,только и остаёться,что нос сюда совать.
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