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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
4-1. В гостях.

Футбрл?... :-o
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8684
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 07.12.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро новый год. Очень хочу подарить нашим форумным девчонкам по корзинке всякой фигни, духи, помадки, и другие всякие женские штучки. . Таноми, Юля, Алиса, Ну и Лиля конечно. Если готовы. То могу курьером отправить корзинки призентов в редакцию. Примите? Ответ жду до включительно 31 декабря 23 часа 59 минут)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Очень хочу подарить нашим форумным девчонкам по корзинке всякой фигни

Вау! Мужик! ;-)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4526
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 07.12.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
другие всякие женские штучки. . Таноми,

Таноми лучше крем от морщин
для возраста 55+ :lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2139
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 07.12.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//То могу курьером отправить корзинки призентов в редакцию. Примите?//


А они все в редакции работают?)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Таноми, Юля, Алиса, Ну и Лиля конечно.

Виталя, а Змею подколодеую - забыл... :lol: :oops:
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8684
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Забыл. Ну не спецально. Мы с ней знакомы. Она если надо может позвонить и наругать меня)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты и с девочками, собрался куда-то ехать.
А змею тоже забыл... :lol: :oops:
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8684
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы че на меня накинулись.кого забыл извините.) все. Не хотите подарки. Не дам)) :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не хотите подарки. Не дам))

А мне ты и не обещал... :lol: :oops:
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