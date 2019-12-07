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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1569
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я подожду. Я привык...


Нет так не пойдёт, у меня времени свободного много, могу по 10 раз, даже более разъяснять.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Kairat stayer: Тем более где я утверждал что в Европе рождаемость высокая?
А где вы утверждали что она низкая?



Позабавил диалог! :-)
Кайрат и Купидон - вы достопримечательности нашего форума! 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про погоду.
И зачем с тобою было нам знакомиться
Не забыть вовек теперь мне взгляда синего
Я всю ночь не сплю, а в окна мои ломится
Ветер северный, умеренный до сильного.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И зачем с тобою было нам знакомиться Не забыть вовек теперь мне взгляда синего Я всю ночь не сплю,



Алекс, да у Вас никак романтическая встреча произошла ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 594
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Алекс, да у Вас никак романтическая встреча произошла
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1386
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.12.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:



Козлов! Какие двадцатые? :-) Алекс ещё юноша с романтической душой. Сухарь не будет тут время от времени цитировать хорошие стихи. Вот только "барсук", который не спит и периодически что-то вешает на сук, слегка смазывает картину... :-) :lol:
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и подумал,что он стеснительный и скромный парень,который даже на ножку девушки краснеет посмотреть. По пуританству как раз период времен 20-х. :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18060
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Алекс ещё юноша с романтической душой.

Цитата:
Козлов я:
скромный парень,который даже на ножку девушки краснеет посмотреть.


Сдали - мальчонку, просто так...
:lol: ;-)
Теперь он вынужден дома - утеплять... :lol: :-(

[Исправлено: drakon, 07.12.2019 - 18:16]
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