/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 453 из 453«1...451452453
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6374
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
начала прям всех благодарить

Сам себя не отблагодаришь, то кто тогда.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1563
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Чувак, фуфло, гонишь, порожняк.. Здесь же приличные люди, не зона.


Так и знал, как всегда не вникаешь в суть, площадка для дискуссии предоставлена на равных условиях. Чувак-это парень, фуфло толкать-говорить не правду, редиска-овощ.
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1563
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сам себя не отблагодаришь, то кто тогда.


Речь-то за Купидона или Купидоншу идёт.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6374
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Речь-то за Купидона или Купидоншу идёт.

Так и я про тоже.
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я же говорил - Купидонша это, а мне не верили

Бинго!
You make my day!

:-o
:lol: :lol: :lol:
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вчера вообще вопросов не задавала, очень добрая стала, начала прям всех благода

Походу иронии и намеков не понимает. Перевожу. Я вчера конкретно поугорал с...
Ну с некоторых
8-)
Профайл

* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 342
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал. Отдельные эксперты указывают, что одна из версии всяких воле излияний, оккупации и.т.д. опять-же как хотите так и называйте, сложившаяся демографическая ситуация в РФ. Рождаемость официально 1,8 на одну женщину в стране, у нас например 2,8, при этом чтобы не было убыли нужно 2. Там малые народы по 3 и более. Нап

Во топ-10 стран с высоким уровнем рождаемости:
Нигер, Мали, Сомали, Уганда, Буркина-Фасо, Бурунди, Замбия, Афганистан, Судан, Ангола. Доходит до 7 на женщину.
Топ-10 стран с низким уровнем:
Германия, Гонконг, Корея (которая республика), Литва, Украина, Япония, Австрия, Италия. Доходит до 0,97.
Америка (Боже её храни) 2 с хвостиком.
И что?
Какие выводы?

8-)
Профайл

* Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1563
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Какие выводы?


Да, поторопился я с выводами, однако, как и ранее не поняли сути. Фраза в Европе лучше, не относится к причинам воле излияний, оккупации и.т.д. Тем более где я утверждал что в Европе рождаемость высокая?
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 453 из 453«1...451452453
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх