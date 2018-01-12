andreas_fis Re: Бесплатного льда стало больше! #2





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 31.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:47 В прошлом, 2018 году по адресу 8 мкр 14 дом каток не был залит. Водовозка приезжала раза 2, оба раза её видел, каток заливали при температуре -10 градусов, и в конце концов - каток был весь шершавый, с буграми и дырами. С 2016 года на этом катке нормального льда не было. Сколько я не писал, никто ситуацию не исправил.... зато во всех СМИ было и даже в этом году написано - Залито 19 бесплатных катков!!!!