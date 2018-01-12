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§ NG.kz
Бесплатного льда стало больше!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае бесплатные катки - вполне живые. За ними следят, их чистят, все куда лучше, чем прошлой зимой. Правда, пока дворовых кортов маловато - всего пять. Но для любителей покататься действуют и платные катки.
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§ Адам
Re: Бесплатного льда стало больше!
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 954
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 12.01.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мд-а..
При СССР катки заливали почти в каждом дворе и школьном стадионе.
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§ andreas_fis
Re: Бесплатного льда стало больше!
andreas_fis


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом, 2018 году по адресу 8 мкр 14 дом каток не был залит. Водовозка приезжала раза 2, оба раза её видел, каток заливали при температуре -10 градусов, и в конце концов - каток был весь шершавый, с буграми и дырами. С 2016 года на этом катке нормального льда не было. Сколько я не писал, никто ситуацию не исправил.... зато во всех СМИ было и даже в этом году написано - Залито 19 бесплатных катков!!!!
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