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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ангела Меркель не смогла встать со стула
при звуках гимна Казахстана.
При первых звуках гимна своей страны Токаев встал.
Меркель же осталась сидеть,
Аналогичные ситуации уже происходили во время
ее ноябрьского визита в Индию и Китай
ну и раньше трясло. падала недавно.
ну сказала бы, я болею, я ухожу.
нет же.
власть, это еще та болезнь.

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 15:56]

[Исправлено: alex_60, 06.12.2019 - 16:17]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну сказала бы, я более, я ухожу.нет же.власть, это еще та болезнь.//



Это другое) В демократических странах человек может 15 лет у власти находиться потомучто у них демократия,также у них в порядке вещей может быть что отец был руководителем государства потом сын,дальше поживем внук приедет где-нибудь в Канаде или США)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18055
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
порядке вещей может быть что отец был руководителем государства потом сын

Дочка, будет скоро. А может и внук, наркоман тожн будет... :oops: :lol: :-o
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