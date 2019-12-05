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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правитель флуда убежал отсюда, столько к нему вопросов было/


Хотел написать ну вот он я, задавайте) а потом подумал вдруг не мне)

Мне?)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну вот он я, задавайте

Ну теперь точно сомнений нет, Таноми52 - прям в точку :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Судьба у них такая. Сидеть на лавочке тут на форуме.

А вы не тем же тут занимаетесь?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18055
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы не тем же тут занимаетесь?

Они сидят на лавочке, где USB,
или как она там называется... :lol:
Погода то - хорошая.Ветра нет,
снежок идёт... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата
//Только не баньте этого нурлыбота. Ведь какое удовольствие его троллить! Аж, душевно отдыхаю, когда Абайку троллю!///

вот тут про баню.
если заменить слово троллить на "парю веником",
получится ниче так.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4523
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 06.12.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посоветуйте торт повкуснее и где купить.
Заранее мерси.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Посоветуйте торт повкуснее и где купить.


на вкус и цвет товарищей нет.
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§ Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


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Сообщений: 802
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.12.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Посоветуйте торт повкуснее и где купить

Мне в Городке больше всего нравится. И молочная девочка, Тирамиссу, ну я не знаю Ваших вкусовых пристрастий. А вот сметанник, он же - "Ванька Кучерявый" или "Хлопчик" , исключительно в Бирюльке.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В автодоме много тортов вкусных,сметанник,терамису
В элите красный бархат и пончо
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не говорите всякую глупость. Лиля не слушай не кого. Самый нормальный торт у меня дома, слепленый руками . Зачем тебе "ванька кучерявый" "хлопчик" и другой отстой.)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6361
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а за окном начался снегопад,серьезный.
а к вечеру дождь обещают.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, продай мне свою аву котяры. Прикольная тема. Я вот сижу думаю че к новому году замутить..
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой-бай, что на улице творится! Света белого не видно.

[Исправлено: Козлов я, 06.12.2019 - 14:34]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.12.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Посоветуйте торт повкуснее и где купить.

В старой "Березке" хорошо делают. Всегда там беру.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, продай мне свою аву котяры//




Не могу продать то что мне не принадлежит)
Сам у Гугла взял,забирай если хочешь,я другого поставлю)
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