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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2120
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.12.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Правитель флуда убежал отсюда, столько к нему вопросов было/


Хотел написать ну вот он я, задавайте) а потом подумал вдруг не мне)

Мне?)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4514
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну вот он я, задавайте

Ну теперь точно сомнений нет, Таноми52 - прям в точку :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4514
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Судьба у них такая. Сидеть на лавочке тут на форуме.

А вы не тем же тут занимаетесь?
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18049
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.12.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы не тем же тут занимаетесь?

Они сидят на лавочке, где USB,
или как она там называется... :lol:
Погода то - хорошая.Ветра нет,
снежок идёт... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата
//Только не баньте этого нурлыбота. Ведь какое удовольствие его троллить! Аж, душевно отдыхаю, когда Абайку троллю!///

вот тут про баню.
если заменить слово троллить на "парю веником",
получится ниче так.
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