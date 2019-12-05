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§ NG.kz
Наш педагогический институт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37445
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История учебного заведения началась с того, что 21 августа 1939 года президиум Кустанайского облисполкома принял постановление «Об организации Кустанайского учительского института».
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§ Vit
Наш педагогический институт
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8640
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кому эта рубрика нужна? Приехавшим, до лампочки на 100%. Уехавшим и чемоданым соль на рану. За место этой ретро-рубрики , предлагаю новую тему: советы и рекомендации, как украсть миллион и свалить забугор отсидев год. Топ тема! ;-)

[Исправлено: Vit, 05.12.2019 - 01:26]

[Исправлено: Vit, 05.12.2019 - 01:27]
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