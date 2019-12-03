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Куратор темы: drakon
§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4506
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рецеп скидывать нет смысла.
Продуктов мало и они простые.
Дело в процессе приготовления.
Лучше видео посмотри как его делают.
Я сразу поняла-мне не под силу ;-)
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4080
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я сразу поняла-мне не под силу

Не, ну я так и знал, чем всё это кончится

Ладно сам справлюсь, спасибо :-P
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4506
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.12.19 - 00:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не под силу приготовить его
Ооочень сложно вымесить так тонко карамель.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4080
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.12.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне не под силу приготовить его

Так это карамель???! Очень дико прошу пардона, не знал. ;-)
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