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§ NG.kz
"ГАЗель" съехала в кювет в Костанае-2
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.12.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ДТП, сделанное сегодня, 1 декабря, на улице Жуковского в районе Костанай-2, прислал на WhatsApp "Нашей Газеты" пользователь нашего сайта Никита.
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§ Гриня
Re: "ГАЗель" съехала в кювет в Костанае-2
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 655
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 02.12.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже такие "видео ДТП ". Вы видели от чего он съехал? Где само ДТП ???Может там ребенок побежал через дорогу он от ребенка в кювет свернул? Может там дорога под уклоном а он еще новую резину не купил и по льду съехал? Не знаете и не судите,да не судимы будете.Я НЕ ЗНАЮ от чего он так слетел,я не могу его осуждать или оправдывать.А того кто снял и выложил это видео можно смело назвать плохим словом,не буду чтоб не оскорблять незнакомого человека,может это его единственный поступок этого заслуживающий.ХВАТИТ ВЫКЛАДЫВАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ ВЫДАВАЯ ЕЁ за " Видео ДТП ".
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§ Матвей Запупыркин
Re: "ГАЗель" съехала в кювет в Костанае-2
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 168
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 02.12.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Не знаете и не судите,да не судимы будете.

правильно !! на дороге ситуации разные...и этому фото, может быть масса обьяснений...если для кого то это " типа новость и сенсация"... то для другой стороны этого проишествия, это обернулось проблемой.... :-x
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