Козлов я Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 571

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:41 Не спорю, возможно Вы спец в этом вопросе,как я думаю. Тогда может проясните мне, почему иные дороги всегда возвращаются к своему изначальному состоянию,как их не ремонтируй. Я имею в виду трассу Рудный- Джетыгара. Участки за Лисаковском, перед Перелесками, перед Алчановкой, за Денисовкой - с советских времен их ремонтируют и всегда они возвращаются в исходное положение. Какой был толщины там асфальт не клали.