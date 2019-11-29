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§ NG.kz
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37407
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Красном Партизане при прокладке водопровода в поселок Кунай повредили газовую трубу, сообщает нам теперь уже наш читатель, а в прошлом фотокорреспондент Николай Соловьев.
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§ Сыкымы
Re: Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

У нас и такого нет. Не надо думать, что тонкий асфальт - ПЛОХОЙ асфальт. Здесь большую роль играют качественные показатели, а не количественные...
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§ Козлов я
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не спорю, возможно Вы спец в этом вопросе,как я думаю. Тогда может проясните мне, почему иные дороги всегда возвращаются к своему изначальному состоянию,как их не ремонтируй. Я имею в виду трассу Рудный- Джетыгара. Участки за Лисаковском, перед Перелесками, перед Алчановкой, за Денисовкой - с советских времен их ремонтируют и всегда они возвращаются в исходное положение. Какой был толщины там асфальт не клали.
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§ Vit
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8630
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.11.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Ответ прост. Асфальт сегодня кладут/ложат люди которые не кого отношения к дорогам не имеют. Эксперимент можно провести легко. . Звоните по объявлению на работу в сезон и скажите что закончили кулинарный техникум, факультет шаурмы. Возьмут.) Это одно. Второе коррупция с финансами.

[Исправлено: Vit, 30.11.2019 - 22:05]
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§ Сыкымы
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Какой был толщины там асфальт не клали.

Когда "плывёт" основание под асфальтом - толщина оного не спасёт НИКОГДА!!! Солонцы либо обходят стороной, либо укрепляют земполотно (основание дороги). И то и другое - ресурсозатратные меропрятия. Для примера: в советские времена 1 (ОДИН) километр полностью построенной дороги 1-й категории (такой, как Кустанай - Рудный) стоил примерно 1 миллион рублей.
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§ Козлов я
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.11.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо.
Я это уже выкладывал, но в тему.
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§ Сыкымы
Район Красный Партизан остался без газа из-за аварии
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1034
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 30.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Асфальт сегодня кладут/ложат люди которые не кого отношения к дорогам не имеют

Асфальт укладывает асфальтоукладчик (механизм), человек только регулирует толщину и скорость укладки (легко контролируется, поэтому туфтить - смысла нет). Затем свежеуложенный асфальт уплотняется катком - качество уплотнения зависит только от количества проходов катка по одному следу. Ну да, тут можно сэкономить, но экономия невелика... по сравнению с мировым империализмом :-)
А основная проблема - качество самого асфальта как строительного материала.
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