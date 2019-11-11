crayfish_xD Re: Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу #4





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 15.10.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:00 Добрый день. На недавно прошедшей сессии Маслихата был поднят вопрос об установке знаков на данном участке, в результате чего были проведены закупки знаков дорожного перехода. Работы по их установке на участке по улице Казахская были завершены сегодня. Таким образом, установленные дорожные знаки предотвратят возможные дорожно-транспортные происшествия и обезопасят движение пешеходов на участке. При этом не стоит забывать о необходимости внимательного отношения к ситуации на дороге со стороны самих жителей, ведь даже при наличии ограничивающих и предупреждающих знаков полностью исключить аварийные ситуации невозможно.