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§ NG.kz
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В п.Затобольск на участке ул.Калинина (Тауелсиздик) в пределах ул.40 лет Октября - Ленина нет ни одного пешеходного перехода, ни знака "Дети" или "Пешеходный переход", ни лежачего полицейского, ни даже ограничивающих скорость знаков.
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§ Добринцофф
Re: Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6826
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы и в правду верите ,что если на дороге нарисуют зебру ,то переход станет безопасным?
Наши водители как летели так и будут лететь,а вот ребёнок которому в школе объяснили ,что безопасно переходить дорогу надо по пешеходному переходу будет смело идти,наивно веря что его пропустят.
Если уж делать переход то надо ставить как минимум светофор с кнопкой и светящийся светодиодами днём и ночью знак "пешеходный переход".
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§ Тимур Гафуров
Re: Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 473
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 11.11.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат п. Затобольск прокомментировал это сообщение сегодня, 11 ноября:
"По поводу статьи от 10 ноября про пешеходные переходы на участке по 40 лет Октября и Тауелсиздик в п. Затобольск. По данной проблеме к нам поступало немало обращений, поэтому вопрос по установке знаков пешеходных переходов на упомянутых участках был поднят на недавней сессии маслихата. По ее итогам были проведены закупки, в том числе и знаки, после поступления которых и начнутся работы по установке".
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§ maxsaf
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4376
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Лишний раз убеждаюсь - НГ - самый надежный способ доставки месседжей адресату )

Цитата:
Добринцофф:
Если уж делать переход то надо ставить как минимум светофор с кнопкой и светящийся светодиодами днём и ночью знак "пешеходный переход".

У нас такие, отлично себя зарекомендовали.
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§ crayfish_xD
Re: Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
crayfish_xD


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 15.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день. На недавно прошедшей сессии Маслихата был поднят вопрос об установке знаков на данном участке, в результате чего были проведены закупки знаков дорожного перехода. Работы по их установке на участке по улице Казахская были завершены сегодня. Таким образом, установленные дорожные знаки предотвратят возможные дорожно-транспортные происшествия и обезопасят движение пешеходов на участке. При этом не стоит забывать о необходимости внимательного отношения к ситуации на дороге со стороны самих жителей, ведь даже при наличии ограничивающих и предупреждающих знаков полностью исключить аварийные ситуации невозможно.
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§ crayfish_xD
Отсутствие пешеходного перехода по дороге в школу
crayfish_xD


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 15.10.19
Отправлено: 28.11.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте. Ответ добавили ниже в комментарии
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