Зашореность какая то. Вопросы которые задаёшь, понимаешь о чем Они или так,лишь бы задать. . Честно, если дальше продолжать эту тему, тему переименований, союза и подобное все же придет к реальности. К национализму.русофобии. Остальное слова на публику. Поэтому лучше не надо.
Аргументы где?) Я привел ) где ваш Союз?) если сливаетесь и пытаесь играть на этом то вы дурачок)
Цитата--//Вопросы которые задаёшь, понимаешь о чем Они или так,лишь бы задать//
Всмысле задать?) Где государство которые вы так любили и любите?) Где союз?) Куда он делся?)
Цитата-//национализму.русофобии.//
Что это вообще?) Я про национальность ни слова не говорил) в союзе жили Казахи, Русские,Украинцы,Армяне,Узбеки,Туркмены,Татары,Немцы много кого,где это государство?) Ладно,если вам не понятна история,где Российская империя? Где Британская,Германская,Французская империя? Где Союз? Могу так спросить?)
Да наглость или что другое, второе счастье, наверное. Вы же сами утверждали, что никто не вышел, не проголосовал... печалька Я вам привёл в пример обратное. А как вы докажите свои утверждения? Да ещё так уменьшительно оскорбительные - Цитата:
Цитата-//Да наглость или что другое, второе счастье, наверное.Вы же сами утверждали, что никто не вышел, не проголосовал... печалька Я вам привёл в пример обратное. А как вы докажите свои утверждения? Да ещё так уменьшительно оскорбительные - Цитата://
Цитата-//Ты уже свёл к этому о чем я говорил.Делаешь вид что не замечаешь.Ваш, вы.повторюсь, это любимые фразы были...//
Поясню..... К союзу говорил уже Отношусь сугубо положительно Как и к некоторым моментам развития Российской империи Все было и все будет Не понимаю тех кто вопрошает "ах как было хорошо тогда" Что ж вы? Где были? Почему не остановили развал? Где то государство? Почему я не живу в нем? Почему мои дети не живут при социализме? Как вас называть? Особенно тех кто уехал в ГДР и оттуда спрашивают нас за жизнь? Вы кто сами?)
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