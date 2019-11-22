





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1853

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 23:41 Цитата-//Ты уже свёл к этому о чем я говорил.Делаешь вид что не замечаешь.Ваш, вы.повторюсь, это любимые фразы были...//











Поясню.....

К союзу говорил уже

Отношусь сугубо положительно

Как и к некоторым моментам развития Российской империи

Все было и все будет

Не понимаю тех кто вопрошает "ах как было хорошо тогда"

Что ж вы?

Где были?

Почему не остановили развал?

Где то государство?

Почему я не живу в нем?

Почему мои дети не живут при социализме?

Как вас называть?

Особенно тех кто уехал в ГДР и оттуда спрашивают нас за жизнь?

Вы кто сами?)