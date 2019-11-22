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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
двое убитых,один раненый видно сильно, один не очень.
нормальный итог на конец недели.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
двое убитых

Второй то кто или чьих будет?
Опять я всё самое интересное пропустил ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Кто не пишет, посмотри.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8581
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.11.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога смотрю вторую ходку за мутил по тяжёлой статьи. Бакчана догнал уже.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Аргументов нет?) Что ваш референдум сохранил союз?)

Да усы вот и хвост. И досадно, что референдум не "прошёл".
Цитата:
abaika95:
как вы тут говорите любителей союза робко промолчало в сторонке?)

Ну сегодня всё на любителя. Но референдум, разве молчание??? Сами себе противоречите.Цитата:
abaika95:
Где многомиллионные выходы на "майданы" несогласных во всех союзных столицах?)

А что бы это дало? Все ключевые события проходили в Москве. И не понимать этого может только, ну сами придумайте.
А в Москве как раз миллионы были на улицах, некоторым стоило жизни.
Хотя кому я это? :-x


[Исправлено: elektron, 22.11.2019 - 17:03]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь ваши аргументы в студию, как про... ну поняли, не?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Все ключевые события проходили в Москве//



Ну и?) И к чему они привели?? ) Киевский майдан привел к тому к чему привел) а это столпотворение привело к тому что вы сейчас в Германии сидите и пишите сюда) где Союз? Покажите мне?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну и?) И к чему они привели?? ) Киевский майдан привел к тому к чему привел) а это столпотворение привело к тому что вы сейчас в Германии сидите и пишите сюда) где Союз? Покажите мне?)

Во совсем другое дело, а то всё. Сами слили и прочий бред. Слив засчитан.
;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где Союз? Покажите мне?)

Зашореность какая то.
Вопросы которые задаёшь, понимаешь о чем Они или так,лишь бы задать. .
Честно, если дальше продолжать эту тему, тему переименований, союза и подобное все же придет к реальности.
К национализму.русофобии.
Остальное слова на публику.
Поэтому лучше не надо.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Слив засчитан.//



Аргументы где?) Я привел ) где ваш Союз?) если сливаетесь и пытаесь играть на этом то вы дурачок)




Цитата--//Вопросы которые задаёшь, понимаешь о чем Они или так,лишь бы задать//



Всмысле задать?) Где государство которые вы так любили и любите?) Где союз?) Куда он делся?)



Цитата-//национализму.русофобии.//



Что это вообще?) Я про национальность ни слова не говорил) в союзе жили Казахи, Русские,Украинцы,Армяне,Узбеки,Туркмены,Татары,Немцы много кого,где это государство?) Ладно,если вам не понятна история,где Российская империя? Где Британская,Германская,Французская империя? Где Союз? Могу так спросить?)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3981
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Аргументы где?)

Да наглость или что другое, второе счастье, наверное.
Вы же сами утверждали, что никто не вышел, не проголосовал... печалька :-x
Я вам привёл в пример обратное. А как вы докажите свои утверждения? :-x
Да ещё так уменьшительно оскорбительные - Цитата:
abaika95:
вы дурачок)

:lol: :lol: :lol: Бу га га
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
abaika95: вы дурачок)


Против такого "аргумента" не попрешь,
Прижал он тебя конкретно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6099
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
где ваш Союз?

Цитата:
abaika95:
Где государство которые вы так любили и любите?)


Ты уже свёл к этому о чем я говорил.
Делаешь вид что не замечаешь.
Ваш, вы.
повторюсь, это любимые фразы были...

[Исправлено: alex_60, 22.11.2019 - 22:48]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да наглость или что другое, второе счастье, наверное.Вы же сами утверждали, что никто не вышел, не проголосовал... печалька Я вам привёл в пример обратное. А как вы докажите свои утверждения? Да ещё так уменьшительно оскорбительные - Цитата://




Где союз?) Где то государство?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1853
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ты уже свёл к этому о чем я говорил.Делаешь вид что не замечаешь.Ваш, вы.повторюсь, это любимые фразы были...//





Поясню.....
К союзу говорил уже
Отношусь сугубо положительно
Как и к некоторым моментам развития Российской империи
Все было и все будет
Не понимаю тех кто вопрошает "ах как было хорошо тогда"
Что ж вы?
Где были?
Почему не остановили развал?
Где то государство?
Почему я не живу в нем?
Почему мои дети не живут при социализме?
Как вас называть?
Особенно тех кто уехал в ГДР и оттуда спрашивают нас за жизнь?
Вы кто сами?)
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Ответить Новый топик
Страница 410 из 411«1...408409410411»
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