elektron "Это какой-то ужас!" - как люди пользуются маршрутом №18 #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3978

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:00 Я конечно профан, в плане общественного транспорта. Но у нас как то организовано. Так что по утрам метро пустое почти с 4:00, но каждые 15-20-ть минут (точно не знаю, не пользуюсь) ходит, а с 7:00 каждые 10-ть минут. Как компенсируют? Но для людей, если кому куда нужно, всегда уедет. На мой взгляд это и должна быть цель общественного транспорта. А не нажива.!