/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это какой-то ужас!" - как люди пользуются маршрутом №18		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Это какой-то ужас!" - как люди пользуются маршрутом №18
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото и видео сделали читатели "НГ" вчера, 21 ноября, в 18.30 на остановке СШ №30 в п. Красный партизан.
Читать новость

§ Козлов я
Re: "Это какой-то ужас!" - как люди пользуются...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 548
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 22.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ лимон
Re: "Это какой-то ужас!" - как люди пользуются...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1146
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 22.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не дружбинский маршрут? или это в город такая толпа, там партизан то за 15 минут вдоль и поперёк можно пройти
Профайл

§ Анатолий
Re: "Это какой-то ужас!" - как люди пользуются...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 170
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 22.11.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так это один раз утром и вечером, а в в течении дня по 10 пассажиров набирается.Делали же не так давно подсчёт.Не рентабельно. Надо поднимать оплату.Уже всё,что только можно подорожало и не один раз,даже хлеб. Кроме оплаты за проезд.
Профайл

§ elektron
"Это какой-то ужас!" - как люди пользуются маршрутом №18
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3978
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я конечно профан, в плане общественного транспорта. Но у нас как то организовано. Так что по утрам метро пустое почти с 4:00, но каждые 15-20-ть минут (точно не знаю, не пользуюсь) ходит, а с 7:00 каждые 10-ть минут. Как компенсируют? Но для людей, если кому куда нужно, всегда уедет. На мой взгляд это и должна быть цель общественного транспорта. А не нажива.! :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: yudjin, maxsaf, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 3
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх