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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:00
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4207
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Норм. Ему тут сильно почикали, надо много написать успеть чтоб пп не потерять))
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:11
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:13
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:19
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1761
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.11.19 - 00:24
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
то есть,заходит работяга из Рудного почитать новости на НГ а под новостью (как не прочитать самое интересное что народ думает) 15 комментов подряд от Дракона,Электрона,Гоги,Земляка,Макса и Серого)

И это от
Цитата:
abaika95:
активная аудитория НГ (те кто читают но ещё и пишут) на половину состоит из поуеховших


Что то половина мала. Ну да ладно опять же лукавите.
Как и про развал СССР, что граждане его сами слили.
Если интересно почитайте
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3970
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.11.19 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу прощения у Добрицоффа, за использование цитаты:
Цитата:
Добринцофф: Почему в Германии развитой стране,булка хлеба на наши деньги стоит 300-400 тнг и никто не ставит вопрос о том что она должна быть бесплатной или дешевле в несколько раз?Просто напросто у людей есть работа с достойной заработной платой и вопрос о подачках отпадает сам собой.Так может быть надо идти таким же путём,то есть поднимать экономику, общий уровень жизни и зарплат,а не искать халяву отбирая честно заработанный "хлеб" у одних что бы накормить других.

Цитата:
abaika95:

А почему, когда я говорю примерно про тоже самое - уровень жизни". Это вызывает у вас какието не те эмоции? Что не так?
ПС: должен поправку сделать на цену хлеба, это готовый розничный хлеб в магазине так может стоить. В булочной, цена раза в 2-3 выше. Зависит конечно от размера и сорта.

[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:29]

[Исправлено: elektron, 21.11.2019 - 20:33]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Добротная домашняя кухня.Вы считаете в общепите она лучше?//



Дома ее готовить надо) когда лень можно сходить и в общепит с уютной обстановкой)



Цитата-//Абайка, есть пара вопросов про цементный завод. Только максимально обьективно ))//


Без проблем,когда ответите на мой вопрос про Серого)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, ровно 15 ночных постов.только в этой ветке.
почитал,расстроился, как дальше жить.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Что то половина мала. Ну да ладно опять же лукавите//



Писал же АКТИВНАЯ аудитория,то есть не берём в расчет кто тут раз в три дня заходит) вы вот как раз целыми днями здесь на форуме,что работа такая?)



Цитата-//Как и про развал СССР, что граждане его сами слили//


И?) Сами же и подтвердили мои слова) ну если народ так любил вкуснобулочную партию чтож одним референдумом отделались?) Где многомиллионные выходы на "майданы" несогласных во всех союзных столицах?) Почему при разгоне ГКЧП в Москве мало кто поддержал "путчистов"? а в либеральных газетах прямым текстом их обзывали фашистами)

Если все так любили СССР тогда где он?)


Ещё раз для тех кто обиделся) я союз не оскорбляю сейчас и не за****ю) просто все эти разговоры о том что ах как вам было хорошо при союзе и как там все было зачепись,тогда почему вы его не защищали?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6088
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.11.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если все так любили СССР тогда где он?)


не надо врать и перевирать.
17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 76,4% проголосовавших ответили "да" ,за сохранение союза.
что тут непонятного тебе?
люди свое слово сказали.не у каждого человека есть армия, чтобы воевать,
и на баррикады лезть.и мозги есть.и семья.
так что угомонись, а то как что, а где вы были, почему не защитили.
смотри цирк в Украине и наслаждайся.
кстати "а где вы были,почему не защитили", это любимая фраза была
того с к тем тебя соотносят тут.
типа уши торчат.

[Исправлено: alex_60, 22.11.2019 - 09:39]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//типа уши торчат.//


Да пусть хоть все остальное торчит) чтож вы нервничаете так?) Аргументов нет?) Что ваш референдум сохранил союз?) Почему меньшинство либеральных активистов решило что союзу не быть а большинство как вы тут говорите любителей союза робко промолчало в сторонке?) Да ну не быть так не быть,будем жить дальше эх)




Цитата-//
смотри цирк в Украине и наслаждайся.//


Мне этот цирк не нравится абсолютно,там почему-то меньшинство сумасшедших активистов решило за всю страну что хорошо а что плохо и все промолчали,но восток вот "поднялся",тоже не армии не было ничего первый дни с двухстволками и битами бегали,ничего отстояли свое, правда это все теперь тоже превартилось в цирк как в Киеве...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1848
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госдума России приняла поправки к закону о "иноагентах" теперь "иностранным агентом" могут признавать физические лица.Третье чтение-завтра.)


Нам бы так)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4388
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 22.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Лиля, что вы здесь делаете тогда? Строчили бы комменты на сайте Ленинского пути. Тем более вам так нравятся хвалебные оды, которые они практически в каждом номере пишут своему хозяину олигарху, над которым идет суд.


Юля,вам по содержанию статьи тоже нечего вижу сказать?
Ну тады любите-восхищайтесь мною молча.
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