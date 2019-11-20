/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дети по потемкам ходят в школу в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео было снято в районе школы №21. Недалеко от нее расположен мост через р. Тобол, по которому дети ходят в школу и из нее.
Читать новость

§ Lex
Re: Дети по потемкам ходят в школу в Рудном
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 355
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 20.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С учётом "хозяйственника", который не живёт в Вашем городе думаю до лампочки этот ролик. Есть налобные фонарики, помогут 100%, берите только не самые дешевые.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 265
Пользователей: 2
Всего: 267

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх