/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 402 из 402«1...400401402
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зима пришла,кошаков жалко,смотрю подвалы позабивали,где им в такой мороз прятаться
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4143
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кошаков жалко,

А людей?
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошаков всех жалко,грязных, лохматых и одноглазых они маленькие и их выгнали из домов люди а вот людей не всех жалко
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
грязных, лохматых и одноглазых они маленькие и их выгнали из домов люди


страсти какие то рассказываешь.
у нас рядом с контейнерами впритык две нитки теплотрассы.
сидят они там чистые,для уличной жизни, кошаки то еще те чистюли по гигиене.
ну не расчесанные, и с двумя глазами.
в тепле. люди их кормят.
сейчас стал чаще на них внимание обращать,
но решили закрыть эту тему до весны.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер.
//А что такое календарь применительно к высказанной мысли? Не понял и этого.//

ну не поняли, и не поняли.
значит не дано.
дальше живем.

[Исправлено: alex_60, 19.11.2019 - 13:33]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
10 лет совместной жизни


у меня тоже в ноябре.
не круглая правда.
08.11.12 регистрация.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот заметил сейчас.
alex_60
сообщений 6060.
бывает раз в миллион лет такое наверное.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психологические портреты в ход пошли.
Почему бы не воспользоваться таким случаем.
Абайка,вас не затруднит мой портрет озвучить)
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка,вас не затруднит мой портрет озвучить//



Ну ваших фактов биографии я вообще не знаю) только на фактах тех комментариев что вы тут писали можно строить предположения)
хотя там всякого наговорить можно) пальцем в небо
относительно молодая,следящая за своим здоровьем и спортивной формой девушка,иногда бывает много личного времени,часто матаетесь по городам как я понял,торговый представитель может быть или вообще что-то связанное с торговлей) думаю не замужем либо в разводе..

По характеру даже незнаю как сказать Татарка вы и есть Татарка)) в хорошем смысле слова) взбалмошный независимый характер,кстати не удивлюсь если Сталкер тоже Татарин)
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17872
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.11.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
По характеру даже незнаю как сказать

Психолог дад психологический портрет - психолога... :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.11.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и кабинет психологический открылся .
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4380
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Спасибо!
Гуманно-тактично,думала бахните по тяжёлой)
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 402 из 402«1...400401402
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 183
Пользователей: 3
Всего: 186

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх