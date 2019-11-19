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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если помог - значит, недоплачивал

Вот не правда. Человек с большой буквы. Тут с Лили я согласен.
Конечно можно много чего и негативного найти. Но кто из нас не без греха?
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§ abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1742
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Взрослые люди, такой бред несут. Даже не смешно.//


Вот я и не смеюсь



Это я типо по вашей методичке ответил) плоско и несмешно как всегда у вас) и казюлька недолетела кстати,пуляйте ещё)
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну тут спорно конечно) я к Розинову сам не очень хорошо отношусь,

А твоё отношение никто и не спрашивает. Сначала сам создай структуру в КЗ, где тысячи рабочих мест создано будет, потом и суди.
А так с "кормушки" каждый может

[Исправлено: elektron, 18.11.2019 - 19:45]
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§ Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12151
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,что помогает как меценат это факт

Хорошо. Допустим. Но какое это имеет отношение к судебным тяжбам? Или ему нужно выдать право нарушать договора и закон? А статьи те на некрологи какие-то похожи, если честно. Человек жив и здравствует, а о нём пишут "только хорошее".
Цитата:
abaika95:
не можете точно знать кому он доплачивал кому нет,что помогает как меценат это факт а во все остальное с ним связанное это уже по другой теме)

А откуда у него деньги на "помощь"? Кто ему их зарабатывает? Не справедливей ли было бы увеличить фонд заработной платы работникам, чтобы показать действительно достойный уровень зарплаты? А не делать себе рекламу такой вот "помощью"?
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А не делать себе рекламу такой вот "помощью"?

Янгыч, ты же не думаешь, или не веришь действительно, что она, эта помощь, добровольной была?
Точно так же как и уход из компании. В природе есть птицы такие Гайер называются. Вот и тут тоже самое.
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§ Victor Yang
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12151
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Янгыч, ты же не думаешь, или не веришь действительно, что она, эта помощь, добровольной была?

Ну так тем более! Быть "хорошим" по указке - не значит быть хорошим в принципе.
В общем - недостоин Розинов попасть в календарь НГ.
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну так тем более! Быть "хорошим" по указке - не значит быть хорошим в принципе.

А как если выбора другого у большого бизнеса нет сегодня,
-Сантехник Михалыч получил три года,
только за то что кричал из подвала.
-Вся система сгнила, всё нужно менять. :lol: Цитата:
Victor Yang:
В общем - недостоин Розинов попасть в календарь НГ.

Ещё одно субъективное мнение.
Тут я воздержусь. Пусть голосовалку устроят тогда.
Но за Розвинова, за Юджина, Сталкера и подобных я проголосую.
Да того же парня, сварщика, что Макс упоминал, я тоже бы поддержал.
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да того же парня, сварщика, что Макс упоминал, я тоже бы поддержал.

Хотя тут можно было бы отдельную рубрику создать.
Достойных награды!
Тот же, что детей спасал из воды, да и полицейские не раз в хорошем плане засветились, спасая людей из аварий и пожаров.

[Исправлено: elektron, 18.11.2019 - 20:07]
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§ elektron
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3954
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.11.19 - 01:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно награду : "лучший нурлыбот" организовать. :lol:
Ну нужно же как то и Абайку "похвалить" 8-)
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§ kbkz1980
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4378
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.11.19 - 01:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто-то любит хорошие новости кто-то плохие,жалко нет газеты где бы это дозировалось 50/50

Согласна с вами!
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§ maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4138
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нг слишком много хороших новостей. Надо разбавить 50/50 ))
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