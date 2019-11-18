Маркс 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года? #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 585

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата: таноми52:

Я ЗА Юджина! Человека с активной гражданской позицией!

Так-то я тоже за! Но тогда ему придется деанонимизироваться, там же вся суть календаря в лицах. Захочет ли сам yudjin светиться?

Цитата: kbkz1980:

Спилил,украл,грязь-срач.

Вот потому и скребёте по сусекам.

Вот поэтому и нужно было делать не календарь лиц, а календарь проблем. Разделить каждую страницу календаря с проблемой на две части. На одной стороне печатать лица, помогающие решать проблему, на другой - тормозящих решение. Заодно было бы видно все ключевые проблемы, поднимаемые газетой в этом году. Например переименование улицы Тарана, на одной стороне yudjin, на другой - фото остального зала. Или проблема блокировки сайта, с одной стороны министр, с другой - коллектив газеты с программистом на переднем плане. Проблема с деревьями, проблема с неправильным временем и т.д. Было бы интереснее, чем просто лица.