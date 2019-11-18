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≡ 12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ольга Колоколова
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2367
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 18.11.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья! Готовим наш фирменный календарь на 2020 год. Решили в этом году посвятить его достойным людям - тем, кто чего-то добился, в силу таланта, а не связей, тем, кто реально проявлял гражданскую позицию, помогал другим людям. В общем, тем, чьи поступки реально вызывают уважение. Мы скребем по сусекам наших публикаций. Но нужна и ваша помощь. Предложения - в комментариях, пожалуйста.
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§ alex_60
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6010
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересная тема.
но тут с кондачка не получится.
надо поразмышлять .

[Исправлено: alex_60, 18.11.2019 - 13:35]
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§ Ольга Колоколова
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2367
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 18.11.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, размышляйте на здоровье. До конца недели ждем предложений. Все-таки свежий взгляд это свежий взгляд)
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§ Ваш земляк
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2960
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 18.11.19 - 13:41
Комментарий удален модератором.
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§ yudjin
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.11.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Готовим наш фирменный календарь на 2020 год.

Отличная идея. Тем более следующий год объявлен годом волонтера.
Можно руководителей фонда, который собирал деньжата по крестьянам, чтобы облицевать хрущевки пенопластом... Прямо альтруисты чистой воды...
...смахнул слезу...
Да и директора такси Народное, много лет спонсирующего проект Нужные деньги, обязательно надо на календарь.
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§ 3DO
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1981
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 18.11.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджина надо, думаю! Наверное самый активный и неравнодушный к этому городу, в целом и своему двору, в частности, горожанин из форумчан. Это я без капли иронии пишу!
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* abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В общем, тем, чьи поступки реально вызывают уважение//



Хм Костанайцы нужны или можно всех?)


Давайте чтобы пообьективней)

Предлагаю:
Сталкера-за колесо)
Мужика который пытался спасти ребятишек на озере в Житикаре
Герасимов-много в этом году про него говорили
Юджина-за Варламство)
Парня который высказался против на обсуждении по Гагарину (не побоялся страшных акиматовских и пришел)

Ну и по нурлыкуним
Токаев- вызывает уважение и вообще главная фигура этого года
Бекет Аймагамбетов-начальник ДП,много при нем всякого в этом году раскрыли и ещё раскроют
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§ таноми52
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1289
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ЗА Юджина! Человека с активной гражданской позицией!
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§ Yorik
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 18.11.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Юджина надо

Цитата:
таноми52:
Я ЗА Юджина

Я поддерживаю. Евгений имеет последовательную и понятную гражданскую позицию и реально проявляет ее - как в сети, так и в реальной жизни.
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* юля елиссева
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 18.11.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за Абайку. Звание нурбылота года надо ему присудить заслуженно! Днюет и ночует без устали на сайте, бедолага!
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§ yudjin
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.11.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я ЗА Юджина!

Спасибо...коллеги! ...потому, что вы здесь все активные граждане в том или ином смысле.
А на обложке надо поместить коллективный снимок журналистов НГ - единственного издания, имеющего свой неповторимый стиль, неподкупную точку зрения и гражданскую смелость во многих публикациях.
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* abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1707
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.11.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ПыСык мог такого написать что его и тут замазали?) Себя предложил на календарь?)


Ещё предложения

Редакция НГ само собой разумеется но не все, не все)
Дору голодную за обзоры
Георгия Г. За молодую журналисткую прыть
Ольгу Лихограй-за "вредность" на работе,все судебные заседания посещать, психологического здоровья не хватит)
Модератора-за то что сидит и по ночам весь бред во флуде читает)



Акимов Денисовского и Камыстинского районов- когда последний раз оттуда какие-нибудь новости были?) Значит хорошо работают раз тихо все)



Парня из кузета, спасшего женщину
Денисова- за стойкие убеждения
Бабушку-коммунистку с последнего обсуждения переименовки улиц
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