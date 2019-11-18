Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 10:12
Фото на набережной по ул. Гашека читательница "НГ" Людмила Архипова сделала 17 ноября. Женщина поехала туда с семьей на прогулку, но была неприятно удивлена состоянием парка, открытого к 25-летию независимости РК. Читать новость
были шокированы состоянием лестниц! Обледенелые и нечищеные ...Людмила, ну взяли бы и почистили..Вы ведь не одна приехали...или Вы думали там содержат целый штат, для этого...летом да, пригонят " биржу" там всё почистят...а зимой это просто никому не нужно....есть дела и поважнее
maxsaf: Да зачем там целый штат. Одного человека выделить туда на 8 часов в день - и сразу будет результат.
При всём желании один человек там никак не справится, частенько там пробежки осуществляю. Только лыже-роллерная трасса протяженностью почти около 2 километров, ещё тротуары, лестницы и.т.д. В прошлом году хорошо чистили, свежевыпавший снег убирали с помощью снегоочистителя, навешенного на раму трактора.
ну фраза -Мы были шокированы- чересчур конечно. тем более пользователь рядом живет. снег это снег, выпал и лежит. радоваться надо. ковровую дорожку не положили? щок то от чего? может у инопланетянина был бы шок, я бы понял.
неприятно удивлена состоянием парка, открытого к 25-летию независимости РК.
как в том анекдоте... кака страна - яки теракти... какая независимость, такой и парк.
Цитата:
Матвей Запупыркин: Вы думали там содержат целый штат, для этого
Оранжевым жилетам сейчас не до снега и льда... осенняя страда у них... покос деревьев в разгаре, ветки грузят фурами. Если проезжую часть засыпали песком и реагентом, то о пешеходах вообще не думают... Вчера вечером шел по изуродованной очередным ремонтом улице Чкалова... там сплошным льдом покрыт весь тротуар
Только суды над коммунальщиками и чиновниками заставят выполнять свои обязанности!
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.