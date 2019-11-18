/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.11.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото на набережной по ул. Гашека читательница "НГ" Людмила Архипова сделала 17 ноября. Женщина поехала туда с семьей на прогулку, но была неприятно удивлена состоянием парка, открытого к 25-летию независимости РК.
Читать новость

§ Матвей Запупыркин
Re: Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 18.11.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
были шокированы состоянием лестниц! Обледенелые и нечищеные ...Людмила, ну взяли бы и почистили..Вы ведь не одна приехали...или Вы думали там содержат целый штат, для этого...летом да, пригонят " биржу" там всё почистят...а зимой это просто никому не нужно....есть дела и поважнее 8-)
Профайл

§ maxsaf
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Матвей Запупыркин:

Да зачем там целый штат. Одного человека выделить туда на 8 часов в день - и сразу будет результат. Только добросовестного, надеюсь такие еще есть.
Профайл

§ Kairat stayer
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1500
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да зачем там целый штат. Одного человека выделить туда на 8 часов в день - и сразу будет результат.


При всём желании один человек там никак не справится, частенько там пробежки осуществляю. Только лыже-роллерная трасса протяженностью почти около 2 километров, ещё тротуары, лестницы и.т.д. В прошлом году хорошо чистили, свежевыпавший снег убирали с помощью снегоочистителя, навешенного на раму трактора.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.11.2019 - 10:48]
Профайл

§ maxsaf
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4110
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

А один + трактор справится?
Профайл

§ alex_60
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну фраза -Мы были шокированы- чересчур конечно.
тем более пользователь рядом живет.
снег это снег, выпал и лежит.
радоваться надо.
ковровую дорожку не положили?
щок то от чего?
может у инопланетянина был бы шок, я бы понял.
Профайл

§ alex_60
Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6000
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
частенько там пробежки осуществляю


тоже вариант.
лопату( правда привязать придется как то),
и совершающие пробежки, в качестве разминки перед пробежкой,
чистят ступеньки.
и потом совершают пробежку с чистой совестью.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3256
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном частный сектор вообще никогда не чистят, каждый возле себя гребёт сам, почти у всех транспорт колею накатают по ним и ходят идущие в гаражное общество
Профайл Посетить вебсайт

§ yudjin
Re: Мы были шокированы! - о состоянии набережной в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6215
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неприятно удивлена состоянием парка, открытого к 25-летию независимости РК.

как в том анекдоте... кака страна - яки теракти...
какая независимость, такой и парк.

Цитата:
Матвей Запупыркин:
Вы думали там содержат целый штат, для этого

Оранжевым жилетам сейчас не до снега и льда... осенняя страда у них... покос деревьев в разгаре, ветки грузят фурами.
Если проезжую часть засыпали песком и реагентом, то о пешеходах вообще не думают... Вчера вечером шел по изуродованной очередным ремонтом улице Чкалова... там сплошным льдом покрыт весь тротуар


Только суды над коммунальщиками и чиновниками заставят выполнять свои обязанности!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Iney, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 159
Пользователей: 4
Всего: 163

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх