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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
2 коровы - нада, держать.

Зачем? Аргументируй.
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а где Шипр найдёшь?

----52 -21 -78 , звякни .может помогут
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17858
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.11.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зачем? Аргументируй.

Птичкам будешь творог,
в кормушку - класть... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в кормушку - класть...


а, а я то думал, зачем коровы.
птичек кормить считаешь.
нет, не буду заводить две коровы.
пшеном буду кормить.
пишут что птички коров не едят.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5991
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.19 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде культурно так послал.
далеко,далеко.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17858
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 03:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далеко,далеко.

Спит, Алекс, в родной кроватке.
И видит сладкие сны... :lol:
А может - Бабайку, злого... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17858
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.11.19 - 03:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
далеко,далеко.

Спит, Алекс, в родной кроватке.
И видит сладкие сны... :lol:
А может - Бабайку, злого... :-o
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Страница 183 из 183«1...181182183
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