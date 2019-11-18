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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.11.19 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Будем утром читать.

----Спи спокойно на родной кроватке , но не забывай , что всегда могут и турнуть .
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Правда не читал, про что ты там.

----НО ответить надо,вставить свои бес тиын.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4372
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 18.11.19 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
--Спи спокойно на родной кроватке , но не забывай , что всегда могут и турнуть .

А пояснить слабо?
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Страница 398 из 398«1...396397398
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