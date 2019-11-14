Анатолий Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 169

Регистрация: 01.09.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:14 Цитата: 3DO:

[/quoteЦитата: 3DO:



а вы за день скажите,был бы рентабельный ,кто от денег бы отказался.А то утром и вечером в час пик пройдёт один раз с пассажирами и потом пустой а заправляться однако надо.а водитель бесплатно работать не хочет ,так же как и вы. [/quoteЦитата:а вы за день скажите,был бы рентабельный ,кто от денег бы отказался.А то утром и вечером в час пик пройдёт один раз с пассажирами и потом пустой а заправляться однако надо.а водитель бесплатно работать не хочет ,так же как и вы.