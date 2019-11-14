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§ NG.kz
Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37263
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 14 ноября, около 15.30. Фото в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Автобус маршрута №22 снес ограждение.
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§ Гриня
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 14.11.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Итак этих 22 -3 штуки ,еще и из-за аварий уменьшается количество.Туда или добавлять автобусы надо или другие чтоб по нему ездили.Маршрут то вроде востребованный,а вот ждать по 30-40 минут его...
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§ Гриня
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 14.11.19 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По теме гололёда и нечищенных дорог и мыслей не возникло,это само-собой разумеещееся у нас. :lol: Хотя уже и не смешно даже. :-(
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§ Анатолий
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 14.11.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:

.Маршрут то вроде востребованный,а вот ждать по 30-40 минут его... ВРОДЕ-был бы востребован -ходили бы чаще,3,13,27 а то 22
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§ Гриня
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 650
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 15.11.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий:
был бы востребован -ходили бы чаще

Утром и вечером в нем аншлаг,я ездил.Днем конечно может и пустой,как и многие другие.В выходные его почти час ждут люди.Либо они работают только с 8 утра.
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§ 3DO
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
3DO


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Сообщений: 1975
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 15.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подтверждаю, график движения 22-го утром и вечером (за день не скажу) можно обозвать только одним словом: "де*ьмище"
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§ Анатолий
Re: Автобус снес ограждение на ул. Баймагамбетова
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 169
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 16.11.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
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3DO:

а вы за день скажите,был бы рентабельный ,кто от денег бы отказался.А то утром и вечером в час пик пройдёт один раз с пассажирами и потом пустой а заправляться однако надо.а водитель бесплатно работать не хочет ,так же как и вы.
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