abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5718





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1647

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:00 Цитата-//Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока//







Кстати вполне возможно) я раньше и не задумывался что все эти истории с переименованиями как-то связаны с отвлечением внимания) только вот к молочному кризису не привяжешь,если только с января эта катавасия начнется то сейчас тему с Чекмарева рано запустили)