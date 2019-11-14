/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 382 из 382«1...380381382
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс здесь,странно,значит Козлов один пошел на слушания) сейчас гнет там правду-матку что нельзя переименовывать улицу)
Профайл

§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нельзя переименовывать улицу)

Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока
Молочный кризис грозит Казахстану. Новый техрегамент ЕАЭС, который заработает с января 2020 года может вызвать в Казахстане молочный кризис. По подсчетам специалистов, около 90 процентов сырья в нашей стране не соответствует норме.

[Исправлено: Я, 14.11.2019 - 11:55]
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Прекрасно отвлекает внимание от обещанного апокалипсиса для частников ,живущих сдачей молока//



Кстати вполне возможно) я раньше и не задумывался что все эти истории с переименованиями как-то связаны с отвлечением внимания) только вот к молочному кризису не привяжешь,если только с января эта катавасия начнется то сейчас тему с Чекмарева рано запустили)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
один пошел на слушания)


ну ты то в зале конечно?
или за колонной в фойе?
Жалыбин и К в первом ряду понятно .
сообщай что да как там.
фуршет по окончанию Будет?

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 12:19]
Профайл

§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 14.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тему с Чекмарева

Так тема не коналась:давно уж переименовываем /не важно что и для чего / Эту бы энергию , да на пользу.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//фуршет по окончанию Будет?//



Да сидим вот с Георгием Г. обсуждаем за бокалом шампанского,какая улица следующая на прицеле)


Цитата-//Эту бы энергию , да на пользу//


Да вроде не напрягается никто шибко чтоб сильную энергию вырабатывать) одни предложили,другие поддержали,третьи собрались выслушали мнения,вынесли решение)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
другие поддержали,третьи собрались выслушали мнения,вынесли решение)


ну решение положим они не выносят.
рукоподнятием под сканирующим взором поддерживают южанина.
а по сути кушать им хочется поддержавшим,собравшимся,выслушавшим..
уволят же иначе, пинком под зад,и как потом жить.
подневольные люди же.

[Исправлено: alex_60, 14.11.2019 - 13:58]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
абайка 95.
///Пока все спят,глубокой ночью возвращается "обиженный" и пишет, пишет, пишет глупости) а так эффектно уходил, "хлопнув" форумной дверью,видать скучно стало)/

скучно или жахнул , не повод набрасывать на вентилятор.
но тут случай тяжелый.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1647
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.11.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инстаграм перестанет показывать лайки и колличество комментариев под постами) как же теперь жить то дальше?)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5904
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
как же теперь жить то дальше?)


ну вешаться не обязательно.
есть варианты
залечь на дно
заботиться о себе
поверить в себя
предаться воспоминаниям
найти собеседника
поставить цель
искать наслаждения в мелочах
пробовать что то новое
не сдаваться.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 382 из 382«1...380381382
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх