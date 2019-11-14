/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Арка стоит, суды идут, деньги «висят»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37237
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С конца июля никому не выплаченными остаются 80 млн тенге, которые находятся на счете заказчика - отдела ЖКХ акимата Костаная. Проиграв суд первой инстанции, он обратился с апелляционной жалобой в областной суд. Если ее рассмотрение затянется, есть риск, считает подрядчик, что в конце года деньги отдел ЖКХ обязан будет вернуть в бюджет как неосвоенные. К тому дело и ведут?
Читать статью

§ maxsaf
Re: Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4059
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После таких палок в колеса и появляются взятки за "общее покровительство", которое по факту является платным "ничего-не-деланием".
Профайл

§ denfostr
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.11.19 - 02:03
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ denfostr
Арка стоит, суды идут, деньги «висят»
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 108
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 14.11.19 - 02:05
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 0
Всего: 54

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх