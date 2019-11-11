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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Может будет 2 госязыка, немецкий ещё?...



Вообще-то, там 12 языков и все официальные документы публикуются на 12 языках
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1281
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.11.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Смотрите дальше, там еще и в космосе рожать заставя


Лет через 25-ть. Увы, к тому времени выйду из детородного возраста :-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.11.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Увы, к тому времени выйду из детородного возраста

А до какого возраста, он - детородный?... :lol: :oops:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.11.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А до какого возраста, он - детородный?...

Лет через 25-30 его медики продлят до 65и.а пенсионный - вообще отменят ))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит сейчас - 40 лет... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :lol: :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то сегодня нет настроения обед-варить.

Поеду в магазин и соберу, салат... :lol: :oops: :-P
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1653
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
drakon

Приятного аппетита!!
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Приятного аппетита!!

Спасибо. Подумал, зачем домой - везти?
Можно прямо там и покушать... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
сегодня нет настроения обед-варить


поди бумажку с рецептом забыл куда положил.
записывай по новой , высыпать бич-пакет в кипяток на три минуты.
кушать обед.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Можно прямо там и покушать.


пофоткать? приятных кадров.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4349
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 13.11.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда будет обзор одёжи,парфюма?))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.11.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера мне подогнали шоколадку.

Лилли, хочешь?... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 13.11.2019 - 23:03]
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4057
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.11.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Сказано же - не гладить, не кормить ))
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17828
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.11.19 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
не гладить, не кормить )

Любимый мною возраст - постбальзаковский... :lol: :oops:
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