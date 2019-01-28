Эдуард Суровый Стихи мои ... и хорошие #65





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1071

Регистрация: 05.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:57 Свадьба (Э. Суровый)



На лицах опухших неон отражался

Огни цветомузыки в зале метались

В темном углу кто-то громко смеялся

Пустые бутылки по полу катались



Гремели колонки под пьяные крики

Шампанского пена гостей заливала

Мелькали повсюду помятые лики ...

И только невеста одна танцевала



Рекою лились поздравленья и речи

И с яростным звоном сдвигались бокалы

Неярко горели оплывшие свечи ...

И только невеста одна танцевала



Гарсоны все чаще меняли бутылки

Но где-то ревели: "Я пью,все мне мало!"

А выпив хватались за ложки и вилки ...

И только невеста одна танцевала



Вдруг крикнула тёща: "А как же без крови ?"

И в битве смертельной схлестнулось пол-зала

Скользили подошвы по жиже багровой ...

И только невеста одна танцевала



Музыка в зале играть перестала

Кто-то, напившись, со стула упал ...

И только невеста одна танцевала

Разбив на прощанье хрустальный бокал